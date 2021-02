Neue Horizonte entdecken

Am 9. Februar bietet das aha eine Online-Infostunde unter dem Motto „kunterbunte Reiseerfahrungen“ an.

Seine Zelte im Ländle abbrechen und für ein paar Monate die Welt kennenlernen: Wer einen längeren Auslandsaufenthalt plant, sollte früh genug mit der Organisation beginnen. Antworten auf offene Fragen und Inspirationen für den Aufbruch in fremde Welten bieten die aha Online-Infostunden via Zoom.

Am Dienstag, 9. Februar, um 19 Uhr, gibt es Insider-Tipps einer erfahrenen Globetrotterin. Jana, 21 Jahre, hat schon viel von der Welt gesehen. Zum einen war sie fünf Monate auf Reisen – alleine und mit Freundinnen (in Laos, Thailand, Malaysia, Kambodscha, Hongkong, Singapur, Australien, Indonesien, Myanmar). Darüber hinaus hat die junge Vorarlbergerin vier Wochen in einem Kinderdorf in Kambodscha mitgeholfen, einen sechsmonatigen ESK-Freiwilligendienst in Madeira absolviert und auch sonst schon mehrere Trips unternommen. Sie erzählt bei der Online-Infostunde von ihren Erfahrungen, gibt Tipps und beantwortet gerne alle Fragen rund um ihre weltweiten Erlebnisse.