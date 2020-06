Suche nach David aus Schlins neu gestartet

Aufruf der Polizei: Suche den Einsatzkräften überlassen.

Seit vergangenem Samstag findet in Rankweil im Bereich der „Üblen Schlucht“ eine großangelegte Suchaktion nach einem 29-jährigen Wanderer statt. Am Mittwochmittag wurde die Suchaktion nach David aus Schlins erneut gestartet. Nachdem sie gestern Nacht um 22.15 Uhr erfolglos abgebrochen werden musste.

Suchaktion mit 40 Personen

Privatpersonen suchen mit

Der Vermisste war am Freitagmittag zu einer Wanderung aufgebrochen. Passanten wollen ihn am Nachmittag desselben Tages in der Schlucht gesehen haben. Am Samstag wurde die Suchaktion gestartet. Die Bemühungen der zahlreichen Einsatzkräfte blieben jedoch bislang erfolglos.