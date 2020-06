Suche in "Übler Schlucht": Wer hat David gesehen?

Noch immer gibt es keine Spur zum seit Samstag vermissten Wanderer, der im Bereich "Üble Schlucht" bei Laterns vermutet wird. Die Retter hoffen auf Hinweise von Personen, die den 29-Jährigen zuletzt gesehen oder gehört haben könnten. Die Schlucht selbst ist aufgrund des Wasserstands nicht begehbar.

Seit Samstag wird intensiv nach David aus Schlins gesucht, auch am Montag verlief der Sucheinsatz ergebnislos. Der Frutzlauf bis zum Schluchtausgang wurde laut Bergrettung seit dem Wochenende zweimal abgesucht. Die "Üble Schlucht" selbst ist aufgrund des hohen Wasserstandes nicht begehbar, so Einsatzleiter Gebhard Barbisch von der Bergrettug Rankweil gegenüber ORF Vorarlberg.

Der Vermisste war am Freitagmittag zu einer Wanderung aufgebrochen. Passanten wollen ihn am Nachmittag desselben Tages in der Schlucht gesehen haben. Am Samstag wurde die Suchaktion gestartet. Die Bemühungen der rund 50 Einsatzkräfte blieben jedoch erfolglos. Die Suchaktion von Berg- und Wasserrettung sowie der Polizei musste aufgrund des einsetzenden schlechten Wetters gegen 21.00 Uhr abgebrochen werden. Bis dahin habe ein Großteil des Bereichs abgesucht werden können, in dem der 29-Jährige vermutet wurde, hieß es.