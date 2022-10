Neue Herausforderung für Lustenauer Wildcats

Die Eishockeydamen des EHC Lustenau starteten mit einigen Veränderungen in die neue Eissaison.

Dabei stellen sich die Wildcats in der neuen Saison nach über zehn Jahren in der Schweizer Meisterschaft und zuletzt vier Saisonen in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse einer neuen Herausforderung und werden an der Landesliga in Bayern teilnehmen. Die Lustenauerinnen spielen in der Gruppe C gegen die Hockeydamen aus Schwenningen, Ravensburg, Esslingen und Ulm – die zwei Topplatzierten nach der Vorrunde (jeweils Hin- und Rückspiel) steigen in die Finalrunde auf und spielen den Meistertitel aus. Die Damen des EHC Lustenau werden dabei auch in der kommenden Saison wieder von Terence Hämmerle mit Mario Hois und Claus Pozzera trainiert und sind bereits voller Vorfreude auf die neue Spielzeit. Dazu konnte die Mannschaft trotz zweier Abgänge viele neue „Mädels“ in ihren Reihen begrüßen und auch innerhalb der Mannschaft ergaben sich einige Änderungen. So wird Lea Gehrer die Wildcats kommende Saison als Captain aufs Eis führen, Julia Hagen und Angelina Ofner werden ihr als Assist zur Seite stehen.