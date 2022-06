Neue Heimat für Gemeindeamt

Das ehemalige Arzthaus in Weiler wird seit kurzem als neues Gemeindeamt genutzt.

Weiler. In den letzten Wochen und Monaten wurde das ehrwürdige Arzthaus in Weiler umfangreich saniert und adaptiert. Nun konnten die Gemeindebediensteten die neuen Räumlichkeiten beziehen und das Gemeindeamt hat eine neue modernde Heimat gefunden.

Sinnvolle Nutzung für ehrwürdiges Haus

Nachdem die Räumlichkeiten des langjährigen Gemeindeamtes in die Jahre gekommen sind und umfangreich saniert oder gar neugestaltet werden mussten, entschloss sich die Gemeinde für den Umzug in das nebenstehende Arzthaus. „Mit dem Umzug der Arztpraxis in die Dorfmitte ergab sich somit auch für das Gemeindeamt eine relativ kostengünstige Möglichkeit und eine sinnvolle Nutzung für dieses ehrwürdige Haus“, freute sich vergangene Woche auch Bürgermeister Dietmar Summer über den Einzug in das neue Gemeindeamt.

Neues Gemeindeamt öffnet Türen

Rund 200.000 Euro wurden dabei in die Adaptierung des ehrwürdigen Arzthauses zum neuen Gemeindeamt investiert. Entstanden ist so ein modernes Servicezentrum mit barrierefreiem Zugang für die Gemeinde. „Der Umbau ist bestens gelungen und das Haus erstrahlt wieder in seinem ursprünglichen Charme“, erklärt Bürgermeister Summer und lädt gleichzeitig zu einem Tag der offenen Tür. Am 16. Juni stehen ab 12.30 Uhr die Türen des neuen Gemeindeamtes weit offen und die Bürger können sich dabei bei einem Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Weiler ein Bild vom gelungenen Umbau machen.

Sanierung oder Neubau