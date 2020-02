Neue Halle fÃ¼r GÃ¶tzner Sportler

Die Gemeinde unterstützt die Sportgemeinschaft Götzis beim Neubau einer Sporthalle.

Mit über 800 Mitgliedern handelt es sich bei der Sportgemeinschaft Götzis um den größten Verein der Gemeinde. Dazu wurde bereits bei der Jahreshauptversammlung der SG Götzis im vergangenen Jahr der einstimmige Beschluss gefasst, dass ein Neubau einer Halle forciert wird. Auch die Ausschüsse der Gemeinde für Bau- und Raumplanung sowie Sport fassten in ihrer gemeinsamen Sitzung den einstimmigen Beschluss, das Projekt weiter zu verfolgen.

In den letzten Wochen und Monaten gab es zum Sporthallenprojekt zahlreiche Gespräche, da noch einige Punkte offen sind. „Nach derzeitigem Stand soll die Gemeinde der Sportgemeinschaft das Grundstück zur Verfügung stellen und dem Verein wird das Baurecht eingeräumt“, erklärt dazu Vizebürgermeister Dr. Clemens Ender. Zudem gibt es von der Gemeinde ein Bekenntnis zu einer Mitfinanzierung des Projektes. Als Standort der neuen Sporthalle ist dabei ein Grundstück neben dem BORG im Mösle angedacht. Dieses wurde vor Jahren von der Gemeinde dem Bildungsministerium übergeben, wurde dann allerdings nicht vollständig genutzt und daher ist die Möglichkeit einer Rückübereignung des nicht genutzten Grundstücksteils an die Gemeinde sinnvoll.

Umsetzung in den nächsten vier Jahren

Derzeit laufen die weiteren Gespräche und Ausarbeitung der vorliegenden Pläne. Es ist noch offen, wie teuer das Projekt wird, außerdem sei noch nicht geklärt welchen Anteil das Land übernehmen wird, bestätigte auch Vizebürgermeister Ender. Denn auch das Land sieht für den Standort Götzis eine bedeutende Rolle vor und kann sich die Errichtung des Landeszentrums für Rhythmische Sportgymnastik vorstellen. Weiters hat die Sportgemeinschaft bereits im Vorfeld angekündigt, viel Eigenleistung in das Projekt einzubringen, weshalb auch der Gemeinde das Projekt wichtig ist. „Das Sporthallenprojekt der Sportgemeinschaft Götzis wird durch die Marktgemeinde Götzis begrüßt und mit der Beistellung eines Grundstückes und einer angemessenen finanziellen Beteiligung unterstützt. Die Umsetzung ist in den Jahren 2022 bis 2024 geplant“, so Bürgermeister Christian Loacker. MIMA