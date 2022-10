Neue Häuser als „Dach überm Kopf“

35 neue Häuser gebaut, Fahrräder und mehr gespendet: Filmvortrag in der Pfarrkirche begeisterte

GÖFIS Alle Jahre wieder fliegt Pfarrer Georg Thaniyath Varghese nach Kerala in Indien, um mit dem Verein „Dach überm Kopf“ Obdachlosen zu helfen und neue Häuser einzuweihen. Auf einem Dankgottesdienst mit Filmvortrag in der Pfarrkirche wurden die jüngsten Erfolge gefeiert und den Spendern Bilder der neu gebauten Häuser überreicht.



Die Hilfe kommt direkt an