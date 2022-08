Neue Gestaltungsrichtlinien für das Bauen in Schnifis

Die Schnifner Gemeindevertretung hat den Entwurf eines neuen Gesamtbebauungsplan einstimmig beschlossen.

Schnifis . Für eine qualitätsvolle Entwicklung des Ortsbildes von Schnifis werden bereits seit über zehn Jahren Leitlinien zur baulichen Entwicklung angewendet. Gemeinsam mit Experten hat der Ausschuss für Raumplanung und Ortsentwicklung der Gemeinde Schnifis im vergangenen Jahr diese Baurichtlinien überarbeitet und in weiterer Folge Inhalte für neue Gestaltungsleitlinien in Form eines Gesamtbebauungsplanes erarbeitet.

In der letzten Gemeindevertretersitzung vor der Sommerpause wurde nunmehr der Entwurf des Gesamtbebauungsplan beschlossen und lag über den Sommer im Rahmen des Auflageverfahrens zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Eingelangte Änderungsvorschläge werden nun der Gemeindevertretung zur Kenntnis gebracht, wobei beabsichtigt ist, die Verordnung des Gesamtbebauungsplanes (Gestaltungsleitlinien) in der nächsten GV-Sitzung im Herbst zu beschließen. Die Gemeindeverantwortlichen sind somit zuversichtlich, dass die neuen Gestaltungsleitlinien ein taugliches und praxisnahes Instrument dafür sind, dass das schöne Ortsbild in Schnifis einerseits erhalten wird und gleichzeitig schlüssige und einheitliche Rahmenbedingungen für das weitere Bauen in Schnifis gelten. MIMA