Neue Gäutschlinge

BuLu feierte die traditionelle Gautschfeier.

Lustenau: „Packt an! Lasst seinen Corpus Posteriorum fallen auf diesen nassen Schwamm bis triefen seine beide Ballen. Der durstigen Seele gebt ein Sturzbad obendrauf, das ist dem Sohne Gutenbergs die allerbeste Tauf“, tönte es kürzlich durch Lustenau. Vier ehemalige Lehrlinge der Buchdruckerei Lustenau (BuLu) wurden zu „Jüngern Gutenbergs“ getauft. Lorena Lins hat die Lehrabschlussprüfung als Druckvorstufentechnikerin erfolgreich bestanden, Lukas Schmid die Lehre als Drucktechniker und Onur Kos sowie Silvano Gmeiner durften sich über den erfolgreichen Abschluss ihrer Buchbinder-Lehre freuen. Gautschen ist ein bis ins 16. Jahrhundert rückverfolgbarer Brauch im Druckgewerbe, bei dem ein Lehrling nach bestandener Lehrabschlussprüfung im Rahmen einer Freisprechungszeremonie in einer Bütte untergetaucht und auf einen nassen Schwamm gesetzt und „getauft“ wird. Hierbei wird der ehemalige Lehrling auch von all seinen Sünden seiner Lehrzeit freigewaschen. Die BuLu-Mitarbeiter und deren Familien haben im Anschluss mit den Gäutschlingen bis in die Abendstunden gefeiert.