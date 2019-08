Neue GÃ¤stetribÃ¼ne vor Fertigstellung

Der neue Gästesektor in der Cashpoint Arena steht vor der Fertigstellung

In der Cashpoint Arena gehen die Arbeiten an der Nordtribüne in die Endphase.

Altach. Die neue Bundesliga-Saison hat für den SCR Altach bereits begonnen, währenddessen laufen im Fußballstadion im Schnabelholz die Arbeiten bei der neuen Nordtribüne und beim Trainingscampus auf Hochtouren.

Südtribüne wurde gespiegelt

Vor rund fünf Monaten wurde mit den ersten Arbeiten am, von der Bundesliga vorgeschriebenen, überdachten Gästesektor begonnen. Nach dem Abtragen der bisherigen Nordtribüne entstand, wie bereits zuvor bei der Südtribüne, ein identes Bauwerk mit Eckverbauung. „Die Südtribüne wurde von den Maßen her komplett gespiegelt. Der Unterschied ist lediglich, dass es sich um eine reine Stehplatztribüne handelt und einen Gästesektor für rund 600 Personen beinhaltet“, erklärt SCRA Geschäftsführer Christoph Längle. Noch steht die neue Tribüne den Fans nicht zur Verfügung und aktuell findet noch der Feinschliff statt, aber bis zum nächsten Heimspiel am 1. September gegen Sturm Graz wird alles fertig sein.

Genügend Platz für Profis und Amateure