Neue Fußballschule für Kids kommt nach Vorarlberg

Schnuppertraining in Dornbirn und Bürs für Burschen und Mädchen werden angeboten.

Das Konzept ist klar. Burschen und Mädels ab dem 6. Lebensjahr können bei Tecnofutbol zusätzlich zu ihrem Vereinstraining trainieren, um sich dort unter professioneller Anleitung entwickeln zu können. Das prominente Trainerteam rund um Sascha Gasthuber, Paul Scharner (Ex ÖFB Kapitän), Jan Novota (Torhüter SK Rapid Wien), Ilco Naumoski (Ex Mattersburg Kapitän) sowie vielen Trainern aus dem In- und Ausland wird speziell in Vorarlberg und Tirol von Martin Oehme geleitet. Martin war zuvor beim FC Dornbirn in der Nachwuchsleitung aktiv und hat sich nun dem internationalen Talentekonzept „Tecnofutbol" verschrieben.