Neue Funktion für Google Maps

Mit dem neuen Update führt Google eine Funktion ein, die den Komfort beim Nutzen des Kartendienstes erhöht.

Bisher mussten Nutzer immer zwischen den Apps wechseln, wenn sie während dem Navigieren auf ihre Musik-App zugreifen wollten. Als Alternative zur Belegungen von physischen Tasten bietet Google deshalb eine neue Funktion an.

Funktion für iOS und Android verfügbar

Über das Google-Maps-Menü kann fortan in den Einstellungen ausgewählt werden, welche App für das Abspielen der Musik verwendet wird. Auf dem iPhone findet sich dort, unter Navigation, die “Musikwiedergabesteuerung”, mit der das Wechseln der Apps der Vergangenheit angehört. In der aktuellen Version kann bisher nur zwischen “Apple Music” und “Spotify” ausgewählt werden. In Zukunft könnten auch weitere Apps die Funktion nutzen.