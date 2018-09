Neue Funktion auf VOL.AT: Die Browser-Push

Unsere App-User kennen die Push-Meldungen auf ihrem Smartphone. Das bieten wir jetzt auch für Web-Browser.

Über besonders wichtige oder spektakuläre Nachrichten informieren wir unsere User über sogenannte Push-Meldungen. Bisher bekamen diese Benachrichtigungen all jene User, die diese Funktion in der VOL.AT-App aktiviert haben. Die Push-Funktion gibt es ab jetzt auch für Browser. Ein entsprechendes Info-Fenster geht seit heute Nachmittag beim Besuch der VOL.AT Startseite links oben am Bildschirm auf.