Neue Führung im Sozialzentrum

Am 1. April wird im Altacher Sozialzentrum ein Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen.

Seit 2007 war Alfred Bargetz als Geschäftsführer des Sozialzentrums Altach tätig und in seiner Amtszeit hat sich viel verändert im Haus. So ist zum Beispiel der Mitarbeiterstand von 100 auf 145 Bedienstete gewachsen, jährlich werden 40.000 (!) Essen produziert und Dank neuer Methoden konnte die hohe Pflegequalität des Hauses weiter ausgebaut werden. In diesen Wochen und Monaten bereitet nun der scheidende Geschäftsführer seinen Nachfolger auf die neue Tätigkeit vor. Simon Hagen ist ausgebildeter Volksschullehrer und studierte nebenberuflich Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. In den letzten vier Jahren war der 35-jährige bei der Stadt Bludenz als Fachbereichsleiter für Bildung, Gesundheit und Soziales tätig und freut sich nun auf seine neue Aufgabe in Altach: „In den ersten Tagen und Wochen meiner Tätigkeit konnte ich viele neue Eindrücke sammeln. Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe und zahlreiche Herausforderungen“, so der designierte Geschäftsführer in einem ersten Statement.