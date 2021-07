Neue Frauen Regionssprecherin amKumma

Sandra Gaßner aus Mäder ist die neue Sprecherin des Frauennetzwerkes Vorarlberg - Region amKumma.

Das Frauennetzwerk Vorarlberg setzt sich seit mehr als 20 Jahren für die Gleichstellung von Frauen in allen Lebensbereichen ein. Auch in der Region amKumma sind Frauensprecherinnen für die Belange der Mitbürgerinnen im Einsatz. Nun hat die langjährige Regionssprecherin Kiki Karu, die im Aufbau des Frauennetzwerkes in den letzten Jahren Pionierarbeit geleistet hat, ihre Funktion abgegeben. Die Nachfolge als Regionssprecherin für die Kumma-Gemeinden hat anlässlich der letzten Sitzung, bei welcher auch die Landessprecherin Angela Alicke anwesend war, Sandra Gaßner angetreten, ihres Zeichens Gemeindevertreterin in Mäder, Stellvertreterin wird Magdalena Paulus aus Götzis. MIMA