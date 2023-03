Neue Fotos: Wieso Ex-Kanzler Kurz mit Hollywood-Star Will Smith abhängt...

Von den aktuell laufenden Ermittlungen gegen seine Person scheint sich der ehemalige österreichische Bundeskanzler wohl nicht weiter aus der Ruhe bringen zu lassen.

Sommer, Sonne, heißgelaufene Motoren. Als wäre nichts gewesen scheint Kurz sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Dieses Wochenende etwa bei einem ganz besonderen Event, gemeinsam mit einer noch besondereren Begleitung.

Wenn ein Ex-Staatsoberhaupt zum Super-Fan wird ...

In Dschidda besuchte der einst jüngste Kanzler Österreichs das zweite Formel-1-Rennen der Saison in Saudi-Arabien. Doch nicht seine neu offenbarte Leidenschaft für den Motorsport ist es, die Kurz wieder einmal auf die Titelseiten vieler Medien katapultiert. Viel mehr ist es der Mann, mit dem er das Rennen gemeinsam verfolgt - kein geringerer nämlich als Hollywood-Star Will Smith jubelt gemeinsam mit dem Ex-Kanzler den Motorsportlern zu.