Neue Förderung für Dachbegrünung

Bregenz (BRK) – Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute deutlich spürbar. Dachbegrünungen sind eine wichtige Maßnahme, um sich im dicht besiedelten Raum an die bevorstehenden Klimaveränderungen anzupassen.

Laut einer neuen Richtlinie, die der Stadtrat am 23. Februar 2021 beschlossen hat, werden die Kosten für Gründach-Errichtungen (ab der Oberkante der Dachabdichtung) mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 25 % der anrechenbaren Herstellkosten, maximal jedoch mit 2.000 Euro gefördert. Für Dachbegrünungen ab 350 m² wird gesondert in den städtischen Gremien entschieden.