Neue "Fantastic Beasts"-Szenen: Das verrät zweiter Trailer!

Am 16. November ist es endlich so weit! Dann kommt in Österreich "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen", der zweite Teil der Reihe um Zauberer Newt Scamander (Eddie Redmayne, 36), in die Kinos. Jetzt wurde ein zweiter Trailer veröffentlicht, der wieder einige neue Szenen zeigt.

Neue Infos zum Film Der zweite Trailer von “Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen” steigert nicht nur die Vorfreude sondern gibt uns auch neue Infos was uns im Film Erwartet. Wir efahren z.B. dass Newts größte Angst ein Schreibtisch-Job ist. Und wir sehen einen jungen Dumbledore der das Unterrichtsfach Verteidigung gegen die dunklen Künste besetzt. Und was viele Fans überraschen wird: Credence ist wieder dabei obwohl man im ersten Teil “Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind” was anderes gesehen hat.

Bekannte Schauspieler Eine Besonderheit gibt es bei den Film-Charakteren: Der dunkle Zauberer Gellert Grindelwald wird von Jonny Depp gespielt. Und das noch ziemlich gut wenn man den Trailer sieht. Newt Scamander wird vom britischen Schauspieler Eddie Redmayne gespielt, wie zuvor im ersten Teil schon. Ezra Miller, der Barry Allen in dem 2017 erschienen Film “Justice League” verkörpert, stellt Credence dar.

Kinostart Am 16. November 2018 geht es in den österreichischen kinos in die zweite Runde der “Fantastic Beasts” -Reihe.