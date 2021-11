Neue Erdurnengräber und Radwegausbau

Neben dem Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes findet in Mäder am Friedhof auch die Erweiterung mit neuen Erdurnengräber statt.

Mäder. Bei der vorletzten Gemeindevertretersitzung des Jahres konnte Bürgermeister Rainer Siegele über die derzeit laufenden Arbeiten in der Gemeinde berichten. So stehen die Arbeiten für die Errichtung der Schallschutzwände an der Autobahn vor dem Abschluss und auch der Umbau des Spar Supermarktes schreitet voran. Dazu werden ab dieser Woche auch die Unterflursammelbehälter für Altglas und Metall vor dem Einkaufsmarkt betriebsfertig sein.

Kapazität für die nächsten acht Jahre

Auf dem Friedhof in Mäder werden dazu derzeit 28 neue Erdurnengräber erstellt und zusätzlich werden im Frühjahr 20 Urnengräber (Nischen und Verschlussplatten bestehen bereits) mit Laternen und Weihwasserkessel fertig gestellt. Damit reagiert die Gemeinde auch auf den Faktum, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Feuerbestattungen stark zugenommen hat und ein überwiegender Teil der Verstorbenen bereits kremiert und in einer Urne beigesetzt wird. „Von den rund 20 Beerdigungen jährlich in unserer Gemeinde brauchen etwa ein Drittel eine neue Grabstätte. Mit der aktuellen Erweiterung sollte für die nächsten sieben bis acht Jahre die Kapazität ausreichen“, so Bürgermeister Rainer Siegele.

Lückenschluss des Landesschnellradweges