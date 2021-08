Neue E-Ladestation beim Rathaus Bludenz

Bludenz. Am heutigen Mittwoch, 25. August, haben beim Rathaus Bludenz die Arbeiten zur Errichtung der neuen öffentlichen E-Ladestation gestartet.

Das moderne Ladesystem wird am oberen Parkplatz aufgestellt und bietet Lademöglichkeiten für bis zu zwei E-Fahrzeuge.

Neben der stetigen Erweiterung der städtischen E-Fahrzeugflotte ist auch im öffentlichen Raum eine deutliche Zunahme von elektrisch betriebenen Fahrzeugen wahrnehmbar. Dies hat zur Folge, dass sowohl die Ladeinfrastruktur als auch die angebotene Ladeleistung verbessert werden müssen. Die Stadt Bludenz modernisiert daher ihr E-Ladestationennetz. „Wir fördern umweltfreundliche Mobilität in allen Bereichen. Dazu gehört für mich auch der Ausbau von öffentlichen E-Ladestationen“, betont Bürgermeister Simon Tschann.

Das neue Ladesystem, welches in zentraler Lage beim Rathaus Bludenz aufgestellt wird, erreicht eine Ladeleistung von 150 kW. Damit sind verkürzte Ladezeiten möglich. Die neue E-Ladestation wird in Kooperation mit der VKW illwerke AG errichtet. Derzeit gibt es in Bludenz neun öffentliche Ladestationen.