Neue Dialyse-Station im LKH Feldkirch

Seit März bietet die Station viel Platz und es können mehr Betroffene behandelt werden.

Bis zu 15.000 Behandlungen im Jahr: Die Dialyse-Station des Landeskrankenhauses Feldkirch behandelt wöchentlich 100 Erkrankte. Seit März sind die neuen Räumlichkeiten in Betrieb, sehr zur Freude der Patientinnen und Patienten – denn sie bieten zusätzliche komfortable Behandlungsplätze und kleinere Kojen für bis zu vier Dialysepflichtige. Mit der neuen zentralen Dialysataufbereitung kann das Team rund um Primar Prof. Dr. Karl Lhotta zudem mit der neuesten Technik arbeiten. Am 19. Oktober 2020 wurde die Station – aufgrund der strengen Corona-Bestimmungen im kleinen Kreis – gemeinsam mit Landesrätin Martina Rüscher, MBA, MSc. eröffnet.

Wenn Nieren nur noch schwach oder nicht mehr funktionieren, können sie die Schadstoffe nicht ausreichend aus dem Körper filtern – es sind lebensnotwendige Ersatztherapien erforderlich. Das gebräuchlichste Verfahren ist dabei die künstliche Blutwäsche, auch Hämodialyse genannt. Aktuell werden im Landeskrankenhaus Feldkirch 100 Dialyse-Patientinnen und -Patienten dreimal pro Woche für mindestens vier Stunden betreut. "Sie verbringen viel Zeit in unserer Station. Mit den neuen Räumlichkeiten ist es uns gelungen, die Rahmenbedingungen zu verbessern und ein optimales Umfeld für eine gute medizinische Versorgung zu schaffen. Dadurch können wir den Aufenthalt für unsere Patientinnen und Patienten so angenehm wie möglich gestalten", berichtet Primar Prof. Dr. Karl Lhotta, Leiter der Inneren Medizin III (Nephrologie und Dialyse) im LKH Feldkirch.

Kleinere Einheiten

"Wir haben von 20 auf 22 Behandlungsplätze aufgestockt. Unsere Patientinnen, Patienten und Mitarbeitenden haben jetzt wesentlich mehr Platz als zuvor, was natürlich auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein enormer Vorteil ist", erzählt Dr. Lhotta. So gibt es jetzt kleinere Kojen, in denen das Dialyse-Team jeweils vier Personen gleichzeitig behandeln kann. Außerdem verfügen alle Plätze über einen eigenen Fernseher. "Das ist nicht unwesentlich, sind die Patienten doch pro Behandlung für mindestens vier Stunden an das Dialysegerät angeschlossen", so der Primar.