Neue Details zu den Schüssen vor dem Lustenauer Sender Club

Die Polizei gab am Montag neue Details zum Schusswaffendelikt vor dem Sender Club in Lustenau bekannt.

Ein Mann wurde am Arm, ein anderer am Bein getroffen und schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Aufgrund der am Tatort sichergestellten Patronenhülsen gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter zumindest sechs Schüsse abgab. Der Täter konnte unerkannt in Richtung Lustenau flüchten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter Komplizen hatte, die ihm zur Flucht verhalfen.