Neue Covid-19 Teststation beim Zimbapark

Ab 6. Mai bietet das Shopping-Center ZIMBAPARK in Bludenz/Bürs in Kooperation mit der Rosenegg Apotheke Bürs kostenlose Antigen-Schnelltests für Besucherinnen und Besucher und Mitarbeitende des Centers an.

In der neu eröffneten Teststation vor dem ZIMBAPARK Haupteingang führt medizinisch geschultes Personal der Rosenegg Apo-theke die Testungen durch. Eine Terminvereinbarung ist empfohlen, aber nicht notwen-dig. Das Testergebnis wird nach ca. 15 Minuten per SMS oder E-Mail zugeschickt. Um die Testkapazitäten in der Region noch weiter zu erhöhen und sorgenfreies Shoppen zu ermöglichen, eröffnet der ZIMBAPARK in Kooperation mit der benachbarten Rosenegg Apo-theke eine COVID-19 Teststation.

An den Öffnungstagen Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr besteht die Möglichkeit einen kostenlosen Antigen-Schnelltest auch ohne vorige Terminvereinbarung durchzuführen. „Die anhaltend starke Nachfrage nach Tests hat uns bewogen, die COVID-19-Teststation beim ZIMBAPARK umzusetzen. Wir leisten damit einen aktiven Beitrag zur Modellregion Vor-arlberg und dazu, die gesetzten Öffnungsschritte beibehalten zu können. Impfen, und bis da-hin regelmäßiges Testen, sind der einzig sichere Weg aus der Pandemie.“, sagt Mag. pharm. Erna Pfefferkorn, Inhaberin der Rosenegg Apotheke.

„Ich freue mich, mit unserer benachbarten Rosenegg Apotheke einen professionellen Partner für die Umsetzung der Teststation beim ZIMBAPARK zu haben und somit den Besucherinnen und Besuchern sorgenfreies Shoppen ermöglichen zu können - vor allem auch Besuche in der Gastronomie und beim Friseur“, sagt Walter Simma, ZIMBAPARK Center-Manager.

Testen auch ohne Voranmeldung möglich Termine können unter www.oesterreich-testet.at im Vorhinein gebucht werden. Die Testmög-lichkeit kann aber auch spontan ohne Termin in Anspruch genommen werden und dauert samt Anmeldung nur wenige Minuten. Zur Testung muss die e-card sowie ein Lichtbildausweis vor-gewiesen werden.

Das Testergebnis wird dann bequem via SMS oder Mail zugeschickt. Bei Bedarf kann vor Ort eine schriftliche Bestätigung abgeholt werden. Die Testungen werden in einem Container vor dem ZIMBAPARK Hauteingang unter Einhaltung der erforderlichen Schutz- und Hygienevorschriften ausschließlich durch geschultes Gesundheitspersonal der Rosenegg Apotheke durchgeführt.