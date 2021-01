Neue Chemieräume fertiggestellt

Der Umbau des Chemielabors HTL Dornbirn wurde vergangene Woche abgeschlossen.

Dornbirn. Im Frühjahr 2020 verwandelte sich die Chemieabteilung im 2. Stock der HTL Dornbirn in eine Baustelle und nach monatelangen Arbeiten ist es soweit – die neuen Laboratorien und Chemiesäle werden nach dem Ende des Lockdowns in Betrieb genommen.

Direktor Michael Grünwald ist stolz auf die neuen Laboratorien: „In einer HTL ist zukunftsweisender Unterricht unerlässlich, denn wir sind eine berufsbildende Schule, die Chancen und Karrieren ermöglicht, indem sie qualifizierte Ausbildung bietet.“ Abteilungsvorstand Rudi Sams ergänzt dazu: „In der Abteilung Chemie bieten wir eine 5-jährige Ausbildung mit Reife- und Diplomprüfung an – nach dem 3. Jahrgang treffen die SchülerInnen eine eigenständige Entscheidung über den weiteren Ausbildungsverlauf: Textilchemie oder Betriebs- und Umwelttechnik. Die Schüler werden vorbereitet auf die Bereiche Verfahrenstechnik, Energietechnik, Umwelttechnik, Textilchemie, Biochemie, Rohstoffindustrie, Kunststoffindustrie etc.“ Weiters beherbergt die HTL Dornbirn eine dreijährige Fachschule für Chemie, die eine breite Einsatzfähigkeit in chemischen Laboratorien, in der chemischen Produktion sowie in chemienahen und fachverwandten Gebieten, z.B. der Lebensmittelindustrie bietet.