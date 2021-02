Neue Blogserie - Knackpunkt: Nacken

Die Knackpunkt-Serie wird mit dem Thema Nackenschmerz erweitert.

Die Knackpunkt-Serie wird in den kommenden Wochen mit spannenden Beiträgen zum Spezialthema "Nackenschmerz im Büro und bei Musikern" erweitert.

In der Blogserie “Knackpunkt: Nacken” beantworten Dr. Alfred Huber (Neurochirurg), Florian Gall (Physiotherapeut für Musiker) und Johannes Riedmann (Physiotherapeut) Fragen zum Thema Nackenschmerz. Ein spezielles Augenmerk liegt dabei auf dem Spezialgebiet der Musikmedizin.

Stellen Sie Ihre Fragen an die Experten

Entscheidungshilfen für oder gegen eine Operation, Aufklärung über konservative Therapiemaßnahmen, Übungsanleitungen und Motivation, Selbstverantwortung zu übernehmen sind nur einige der spannenden Inhalte der Blogserie. Stellen Sie im kostenfreien Webinar am 24.2.21 Ihre Fragen.

Dr. Alfred Huber ist Neurochirurg und Komponist mit Praxis in Kempten. Er wird im kommenden Webinar seine Expertise zum Thema Musikmedizin und Neurochirurgie mit uns teilen. Speziell für Musiker wurde zusätzlich zu diesen Artikeln und Webinaren eine Musikersprechstunde in Bregenz und Kempten eingerichtet: Hier können Menschen, die ein Instrument spielen, bei Beschwerden therapeutische Unterstützung finden. Florian Gall (Physiotherapeut für Musiker) ist als professioneller Ansprechpartner vor Ort in Bregenz und geht mit speziellen Therapiemethoden direkt auf Musiker ein. Als Physiotherapeut und Moderator der Knackpunkt-Serie wird Johannes Riedmann wieder motivierende und einfach verständliche Inhalte gegen Schmerzen einbringen.