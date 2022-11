Neue Besen, raue Töne und die große Geschichte Vorarlbergs

Am Donnerstag sind der neue AK-Präsident Bernhard Heinzle, die Ärztevertreterinnen Dr. Alexandra Rümmele-Waibel und Dr. Gabriele Gort, sowie die Kinderbuchautorinnen Claudia Schwarz und Elvira Flora vom Vorarlberg Museum zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Bernhard Heinzle, Präsident Arbeiterkammer Vorarlberg

Nach 16 Jahren als AK-Präsident legte Hubert Hämmerle dieses Amt in jüngere Hände. Bernhard Heinzle wird am Donnerstag in der Vollversammlung der Vorarlberg Arbeiterkammer zum neuen Präsidenten der AK Vorarlberg gewählt und ist direkt von der 190. Vollversammlung in Feldkirch live ins Studio von "Vorarlberg LIVE" zugeschaltet.

Dr. Alexandra Rümmele-Waibel und Dr. Gabriele Gort, Ärztevertreterinnen

Die Kinderärztin aus Hohenems Dr. Alexandra Rümmerle-Waibel und die Wolfurter Allgemeinmedizinerin Dr. Gabriele Gort berichten über respektlosen Umgang und raue Töne in ihren Praxen. Patientinnen und Patienten hätten einerseits oft hohe Erwartungen, andererseits aber nur wenig Zeit und noch weniger Geduld. Das führe zu beiderseitigen Anspannungen. Dazu kommt: Viele Patienten seien auf der Suche nach einem neuen Hausarzt, nachdem große Ordinationen – etwa in Dornbirn – in den letzten Wochen zugesperrt haben. Das alles führe zu oft dramatischen Situationen in den Wartezimmern.

Claudia Schwarz und Elvira Flora, Autorinnen "Vorarlberg erzählt"

Es war einmal ein Stachelrochen – vor 100 Millionen Jahren … So ungefähr beginnt die Reise durch die Geschichte Vorarlbergs, wie sie die beiden Museumspädagoginnen Elvira Flora und Claudia Schwarz erzählen. Entlang einer perlenbestückten Zeitkette und begleitet von einer kleinen Schnecke geht es direkt aus dem Meer, das das Land einst bedeckte, bis in die Gegenwart. Anhand von Fundstücken und spannenden Objekten, aber auch von Kurzgeschichten, Aufgaben und Ratespielen, Such- und Wimmelbildern führen die beiden Autorinnen Kinder ab sechs Jahren durch Steinzeit und Mittelalter bis in das 21. Jahrhundert. Was im Buch lebendig dargestellt ist, wird auch bei der Buchvorstellung am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr im Atrium des Vorarlberg Museums mit kleinen Theatereinlagen veranschaulicht.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 3. November 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Bernhard Heinzle (Präsident Arbeiterkammer Vorarlberg), Dr. Alexandra Rümmele-Waibel (Kinderärztin in Hohenems & Vizepräsidentin Ärztekammer Vorarlberg), Dr. Gabriele Gort (Allgemeinmedizinerin in Wolfurt & stellvertr. Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte), Claudia Schwarz und Elvira Flora (Autorinnen, Kulturvermittlerin im vorarlberg museum)

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

