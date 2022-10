Neue Begegnungszone für Viktorsberg geschaffen

Sechs Bänke, zehn Skulpturen, drei Sagen wurden auf fünf Plätzen im Bergdorf eingeweiht.

VIKTORSBERG. Knapp fünfhundert Einwohner umfasst das Vorarlberger Bergdorf Viktorsberg im Oberland und erfreut sich einer stetig wachsenden Bevölkerung. Auch die Zahl an neuen Firmen und der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen trägt in Viktorsberg viel zu besseren Arbeitsbedingungen und das Dorfleben bei. Viktorsberg Gemeindevertreterin Sabrina Ganahl und GV Ersatzmitglied Manuela Marte hatten nun vor knapp einem Jahr die zündende Idee und auch ihrer großen Initiative neue Begegnungszonen im Bergdorf Viktorsberg zu schaffen. „Jung und Alt, neu zugezogene und schon lange sesshafte Bürger sollen sich zusammen treffen können und miteinander Gespräche führen in einer speziellen Atmosphäre. Mit den neuen Begegnungszone wird nun diese Möglichkeit geschaffen, sagt Haupt-Mitorganisatorin Manuela Marte. An fünf unterschiedlichen Plätzen im Dorf wurden sechs neue Bänke aufgestellt, bei denen die Sagen und Geschichten aus Viktorsberg lesbar, sehbar und spürbar gemacht werden. Die Bänke wurden von Schülern der HTL Rankweil unter Robert Nachbaur und Arnold Schmid geplant und gebaut. Die Gestaltung der Bänke und Skulpturen wurde vom Artelier Götzis übernommen. Unterstützung für die neue Begegnungszone mit sechs Bänken, zehn Skulpturen gab es für die beiden Iniatoren Sabrina Ganahl und Manuela Marte vom EU-Förder Projekt „Kumm hock her“ und auch vom Pfarrgemeinderat Viktorsberg mit Obfrau Daniela Lampert, der Gemeinde Viktorsberg und den Bürgern. Nun wurden die neuen Bänke im Rahmen einer kleinen Eröffnung von Sulz Pfarrer Cristinel Dobos gesegnet. Viele Bürger, darunter Gemeindeoberhaupt Philibert Ellensohn nicht entgehen. LEADER Region Vorderland Geschäftsführerin Karen Schillig überbrachte die besten Gratulations- undGlückwünsche. „Die Umsetzung dieses großartiges Projekt mit den neuen Sitzplätzen im Bergdorf ist einfach genial. Ein Mehrwert für alle Bürger. Ein Dank gilt den beiden Organisatoren Sabrina und Manuela. So ein ehrenamtlicher Einsatz ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich trotz dem Beruf und die Zeit mit der Familie“, sagt Karen Schillig. Die musikalische Umrahmung dieser Feier hat der Kinderchor der Volksschule Viktorsberg mit Direktor Daniel Amann übernommen.VN-TK