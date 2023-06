Neue Basis für den „grünen Daumen“ von Bludenz

Bludenz. Immer mehr Betrieb und Leben herrscht im neuen Erweiterungsbau des Bludenzer Werkhofes Klarenbrunn.

Das Architekturbüro Ender hat in enger Abstimmung mit den städtischen Abteilungen ein Funktionsgebäude samt Außenflächen angrenzend an den Werkhof Klarenbrunn geplant. Unter der Flachdachkonstruktion sind dort Garagen, Lagerflächen, Manipulations-, Arbeits- und Abstellflächen geschaffen worden.

„Unsere vier Stadtgärtner haben in der Klarenbrunnstraße ihr neues Zuhause und eine schöne Basis für ihre sehr umfangreichen Tätigkeiten“, betont Bürgermeister Simon Tschann den Stellenwert der Werkhoferweiterung. Zu den Aufgaben der „grünen Hände der Stadt Bludenz“ zählen die Pflege aller städtischen Grünanlagen. Chefgärtner Lorenz Bischof und seine drei Helfer betreuen die Außenflächen von acht Kindergärten und Spielgruppen, kümmern sich um die Grünanlagen von sechs Schulen, schauen in sechs städtischen Parkanlagen zum Rechten und achten auf vier öffentliche Spielplätze. Allein in der Innenstadt und um das Rathaus werden von ihnen über 100 Blumentöpfe liebevoll umsorg. „Und das natürlich auch an jedem Samstag und Sonntag. Weil zwei Tage ohne Wasser ist im Sommer nicht gut“, schildert Lorenz Bischof, der sich nun schon seit 35 Jahren um das „Grüne“ und manchmal auch um „Buntes“ in der Stadt kümmert.