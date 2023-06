Neue Bänke im Garten der „Essbaren Stadt“

Im Rahmen eines CRS-Programms waren Hilti-Mitarbeiter ehrenamtlich tätig.

Dornbirn. „Pflücken erlaubt“ statt „Betreten verboten“ heißt es im öffentlichen Garten der privaten Initiative „Essbare Stadt Dornbirn“ im Kulturhauspark. In Kooperation mit der Stadt Dornbirn und verschiedensten Institutionen wurde ein Pilotgarten geschaffen, der zum Mitmachen für alle einlädt und von allen bewerkelt und beerntet werden darf. Seit Kurzem laden an den Hochbeeten maßgefertigte Sitzbänke zum gemütlichen Verweilen ein. Diese wurden von Mitarbeitern der Firma Hilti Liechtenstein im Rahmen eines CSR (Corporate Social Responsibility)-Programmes errichtet. „Hilti fährt weltweit seit 2021 eine CSR-Strategie – seit letztem Jahr ist auch Hilti Liechtenstein dabei. Die Mitarbeiter investieren einen Arbeitstag im Jahr in ein ehrenamtliches Projekt und können dabei aus verschiedenen Aktionen wählen“, erklärt Daniela Kayßer von (f)acts Veranstaltungsmanagement, die die Projekttage für Hilti koordiniert.

Im Garten der Essbaren Stadt waren zehn Hilti-Mitarbeiter im Einsatz. Nach einer Lagebesprechung und einem gemeinsamen Frühstück machten sie sich an verschiedenen Stationen an die Arbeit. Dabei galt es die einzelnen Teile für die Holzbänke zuzuschneiden, zusammenzubauen und aufzustellen. Andere fertigten Holztafeln für die Hochbeete an oder waren beim Gärtnern im Einsatz. „Hilti stellt nicht nur die Manpower zur Verfügung, sondern auch die benötigten Gerätschaften. Wir sind unglaublich dankbar für diese tolle Aktion“, so Lucia Emerich-Rüdisser vom Verein „Günter“, der für die Bürgerinitiative „Essbare Stadt“ gegründet wurde.