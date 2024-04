Neue Ausstellung in der Kellergalerie eröffnet

Bludenz. (sco) Den Titel „Herzrasen und Farbenrausch" trägt die neue Exposition in der Kellergalerie Kukuphi in Bludenz; dieser Tage wurde sie eröffnet.

Lisa Althaus, Carmen Lins, Renate Wittwer, Gernot Riedmann, Andrea Maria Bauer, Nikola Bartenbach, Marco Spitzar, Patrick Roth und Victor Mangeng. Das sind nur einige Namen von Künstlerinnen und Künstlern, die in den etwas mehr als vier Jahren des Bestehens der Galerie Kukuphi zumindest einmal dort ausgestellt haben. Auf Einladung der Galeristin Sigrid Fritsche haben beispielsweise auch Markus „Mäx“ Khüny, Walter Zingerle, Kurt Bonner, Thomas Anton Rauch, Birgit Sargant und Michael Salvadori in der Werdenbergerstraße 24-26 in Bludenz ihre Arbeiten präsentiert. Bei der Vernissage zur Ausstellung „Herzrasen und Farbenrausch”, die der Galerie dieser Tage starken Zulauf beschert hatte, machten gleich alle sechs den ausstellenden Artisten ihre Aufwartung. Werke von fünf Personen Das Kukuphi zeigt in der bis 18. Mai dauernden Exposition Arbeiten von Andreas Ender, Conny Pecoraro, Mona Blenke, Nina Schneider und Willi Schramm, wobei die beiden letztgenannten Personen bei der Eröffnung der Ausstellung nicht anwesend sein konnten. Der Hohenemser Berufsfotograf und Galerist Andreas Ender (photo-art+painting), dem in seiner Berufslaufbahn schon international Auszeichnungen zuteil geworden sind, hat im Vorfeld der Schau in seinem Archiv gestöbert. Er zeigt einen bunten Mix seiner Aktzeichnungen aus den Jahren 1991 bis 1999. Conny Pecoraro ist in Braz zu Hause und betreibt in Bürs ein Geschäft. Die Künstlerin zeigt in ihren Bildern starke Emotionen und Gefühle. „Sportler sind für sie das Sinnbild für die mentale Überwindung, um ein Ziel zu erreichen”, teilte Sigrid Fritsche mit. Malen beruhigt Mona Blenke kommt aus Hohenems und ist seit acht Jahren im Ländle aktiv. Sie gestaltet und inszeniert Kunstwerke in allen Formen und Variationen: Sie erschafft große Metallskulpturen, baut Autos zu Helikoptern um und macht feine Arbeiten aus Draht. In verschiedenen Galerien macht sie auf sich aufmerksam. Mona Blenke ist Grafikdesignerin, Illustratorin und Studentin. Als Kind bereits gerne gemalt hat die Forscherin und Dozentin Nina Schneider. In ihrem Atelier in Lustenau experimentiert sie mit Materialien und Farben. „Am Malen gefällt ihr die Ruhe und das Unvorhersehbare”, erzählte Sigrid Fritsche. Weltweit ausgezeichnet Wilhelm Schramm ist ein deutscher Designer, Grafiker, Maler und Bücherhersteller, der in Bludenz lebt und arbeitet. „Willi ist ein großer, weltweit ausgezeichneter Künstler”, informierte die Eigentümerin des Kukuphi, wo Wilhelm Schramm mit Papierkunst und Holzschnitten zum Thema „Herz” vertreten ist. Die Holzschnitte stammen aus früheren Zeiten, die Papierwerke sind von heuer. Sigrid Fritsche lädt in diesen Wochen alle Interessierten ein, „in eine Welt voller Leidenschaft und Freude einzutauchen und die Schönheit und Kraft der Farben einzuatmen”. Bei der Vernissage durfte sie Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch, Günther Blenke, Renate Zingerle, Wolfgang und Margit Burtscher, Sieglinde Bernegger, Masi-und-Rati-Schöpfer Marcel Dengel, Kerstin Türtscher, Edith Mahner, Werner Pecoraro, Alexander Ess, Hubert und Rita Singer sowie viele andere begrüßen. Während der Ausstellung ist das Kukuphi am Donnerstag und Freitag jeweils von 16 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis zumindest 13 Uhr geöffnet.