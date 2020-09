Neue Ausstellung im Rohnerhaus

Erstmals blickt das Rohnerhaus künstlerisch über die Bodenseegrenze hinaus und zeigt spanische Künstler.

„Katalonische Expression“ soll hier im schönen Vorarlberg dem Betrachter eine Freude an einer anderen Kultur sein, eine Hilfe für seinen so wichtigen Intellektuell, für eine zukunftsträchtige Nachhaltigkeit der Gesellschaft. Die katalanischen Namen, die heute im Rohnerhaus auftauchen, repräsentieren Barcelonas neue Zeit, die Zeit der Moderne. Sie sind ihre namhaften Repräsentanten und präsentieren diese eindrucksvoll in unterschiedlicher Sprachlichkeit und Malstilen.