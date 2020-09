Neue Ausstellung bei Susanne Gall

Die Keramikarbeiten der Oberösterreicherin Margarete Geffke sind im Fokus.

Dornbirn. Eine Tafel, wie sie im Buch steht. So hört sich die Beschreibung von Susanne Gall an, wenn sie über die Arbeiten der Keramikerin Margarete Geffke spricht. Die Objekte der Mühlviertlerin, die Gall in ihrer Werkstätte für Gestaltung in den Fokus der Herbstausstellung vom 3. bis 18. Oktober rückt, sind hier erstmals zu sehen. „Ich kenne sie seit der Studienzeit an der Hochschule für Gestaltung in Linz“, sagt die Dornbirner Galeristin über die Oberösterreicherin und leitet sogleich über zur anspruchsvollen Technik, wie Geffkes Platten, Schalen und Salieras hergestellt werden.