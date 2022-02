Neue Aussichtsplattform für Altacher Naturjuwel

Die Aussichtsplattform beim Sauwinkel musste aus Sicherheitsgründen abgetragen werden.

Altach . Der „Suwinkel“ in Altach, wie er im Dialekt genannt wird, ist dabei ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Region. Dabei wurde der ehemalige Baggersee noch bis in die 80er-Jahre als Mülldeponie genutzt.

Im vergangenen Jahr musste die Aussichtsplattform auf Grund von Sicherheitsmängeln aber abgetragen werden und so wurden nun in den letzten Wochen die Steher für das Tragwerk der neuen Aussichtsplattform in die Erde gerammt. Im Laufe des Frühjahrs wird dann auch der neue Steg an seinen Platz installiert und bis in ein paar Wochen können Interessierte und Erholungssuchende wieder einen ungetrübten Blick auf den Sauwinkel genießen. MIMA