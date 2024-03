Neue Ausbildungsmethode im Landeskrankenhaus Feldkirch eingeführt

Das Landeskrankenhaus Feldkirch hat eine innovative "Azubis für Azubis"eingeführt, die den Austausch zwischen Auszubildenden in der Chirurgie fördert. Durch das Programm "Azubis für Azubis" lernen angehende Pflegekräfte und Mediziner gemeinsam, was die Teamarbeit und Patientenversorgung verbessert.

Das LKH Feldkirch hat mit "Azubis für Azubis" einen neuen Ansatz in der Ausbildung von Pflegepersonal und Medizinstudenten geschaffen. Ein Assistenzarzt und eine Praxisanleiterin leiten das Projekt, das alle zwei Wochen stattfindet und acht bis zehn Auszubildende umfasst.

Praxisnahe Fortbildungen

Die Fortbildungen sind so gestaltet, dass die Teilnehmenden die Themen selbst bestimmen können, was eine hohe Relevanz für ihren Alltag garantiert. "Die Azubis sind besonders an praktischen Dingen interessiert, die sie direkt bei den Patienten anwenden können“, erklärt Assistenzarzt Dr. Markus Weigl, der die Vorträge leitet.