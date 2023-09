Neue Arbeitswelten und barrierefrei baden im Bodensee

In „Vorarlberg LIVE“ sind am Dienstag die Chefin für Informationstechnologie von Microsoft Deutschland Anna Kopp und die Initiatorin der Petition „Baden für Alle“ Karin Stöckler zu Gast.

Für das #zukunftorten Festival am Freitag hat die PRISMA Unternehmensgruppe eine sehr gefragte Speakerin gewinnen können: Anna Kopp, die IT-Chefin von Microsoft Deutschland. Sie wird über das Thema "Räume gestalten" sprechen. Anna Kopp bringt eine beeindruckende Karriere bei Microsoft mit und ist eine führende Expertin in der neuen Arbeitswelt. Sie wurde des Öfteren als eine der "inspirierendsten Frauen" Deutschlands bezeichnet und ist am Donnerstag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

„Vorarlberg LIVE“ widmet sich am Donnerstag dem Thema Barrierefreiheit beim Baden im Bodensee. Menschen mit Behinderung haben oft Schwierigkeiten, Zugang zum See zu finden. Eine Petition namens "Baden für Alle" setzt sich für einen Badelift im See ein. Karin Stöckler, Landespräsidentin des ÖZIV Vorarlberg, und Sandra Schoch, grüne Vizebürgermeisterin von Bregenz, haben diese Initiative ins Leben gerufen, denn bisher gibt es nur einen solchen Badelift am Bodensee, in Kreuzlingen. Was macht diesen Prototypen so besonders? Diesen Fragen geht Moderatorin Magdalena Raos am Donnerstag ab 17 Uhr auf den Grund.