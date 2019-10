Neuburg startete nÃ¤chste Restaurierungs-Etappe

Auf der Burgruine am Schlosshügel wird seit zwei Wochen wieder intensiv gearbeitet.

Die Instandhaltungsarbeiten an der Neuburg werden in jedem Jahr von Experten und Mitarbeitern der Firma Wilhelm und Mayer erledigt. Auch die Lehrlinge des Bauunternehmens können jeweils für eine Woche Erfahrungen mit dem Burgbau sammeln. Unterstützt werden die Facharbeiter stets von zahlreichen freiwilligen Helfern. Wie viel in jedem Jahr restauriert werden kann, ist auch jeweils vom jährlichen Budget abhängig. Neben Mitteln von der Gemeinde Koblach, welche seit 1864 Eigentümerin der Neuburg ist, stehen jedes Jahr auch Fördergelder von Land und Bund bereit. „In diesem Jahr haben wir knapp 70.000 Euro zur Verfügung, wobei rund 35.000 Euro davon vom Bund durch die Burgenaktion gefördert werden“, erklart der Initiator der Burgsanierung, Reinhard Sonderegger.

Sehr beliebt ist auch das Projekt der Kinderbaustelle auf der Neuburg und so wird diese Aktion auch in diesem Jahr wieder durchgeführt. Die Kinder bekommen bei ihrem Besuch auf der Ruine auf ganz spezielle Weise einen Einblick in die Geschichte der Neuburg. So werden in den kommenden Wochen einige Schulklassen bei der Neuburg im Einsatz sein und werden dort auch selber Hand anlegen. „Die Kinder sind stets mit Begeisterung dabei und können so gleichzeitig viel über die Geschichte der Region erfahren“, freut sich Sonderegger auf den Besuch der jungen Gäste. MIMA