„Neubeginn“ im Café LE.NA

Das Café LE.NA im Zäwas in Bludenz startet mit einem Impulsvortrag zum Thema „Neubeginn“ am Donnerstag, 9. Jänner, ins neue Jahr. Beginn ist um 9.30 Uhr.

„Neubeginn“ so lautet das Thema des Impulsvortrages, mit dem das Café LE.NA im Zäwas in Bludenz ins neue Jahr aufbricht. „Unser moderner Alltag führt leicht dazu, dass wir aus dem Takt geraten“, so Eva Corn und Ulrike Hassler, Koordinatorinnen des Caritas-Projektes. Sie gehen in ihrem kurzen Vortrag der Frage nach, wie es dennoch gelingen kann, im Einklang mit der inneren Uhr und dem eigenen Rhythmus zu leben.