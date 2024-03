Neubau Straßendurchlässe für den Hochwasserschutz auf der L190 in Lochau

Lochau. Im Rahmen des mehrjährigen Projektes „Hochwasserschutzausbau Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ wurden die Bauarbeiten bei den Straßendurchlässen im Bereich der L190 in Lochau nach der Winterpause wieder aufgenommen.

In konventioneller Bauweise mit Schalung und Ortbeton werden hier beim Kugelbeerbach bzw. Oberlochauerbach schachtförmige Durchlässe erstellt. Das Wasser wird in der Folge unter der Landesstraße L190 sowie durch die bereits vor fünf Jahren fertiggestellten Durchlässe unter der ÖBB-Bahntrasse und unter dem Bodensee-Radweg als offenes Gerinne in den Bodensee geleitet.