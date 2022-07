Neubau Sportplatz Lohma kurz vor der Fertigstellung

Das 2,7 Millionen Euro Projekt für den FC Koblach und andere Vereine liegt im Kosten- und Terminplan.

KOBLACH. „Wir sind im absolut im Termin- und im Kostenplan. Es entsteht für die Gemeinde und speziell für den Fußballklub und andere Koblacher Vereine etwas Großartiges“, so Koblach Bürgermeister Gerd Hölzl in seiner Laudatio bei der Firstfeier für den Neubau im Sportplatz Lohma. Die Kosten für den Neubau Sportplatz Lohma belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro, ein Teil der Ausgaben wird vom Land Vorarlberg gefördert. Zusammen mit den Firmen an diesem historischen Bauprojekt feierte die Politik und den Bauverantwortlichen das Richtfest und symbolisch wurde der „Baum“ auf das Dach des neuen Gebäude mit dem Kran gehoben. Der 60 Meter lange und zwölf Meter breite Baukörper wird ein Schmuckstück. Bauleiter Erich Gisinger führte die Anwesenden durch das neue Gebäude und berichtete vom aktuellen Stand. Die Fertigstellung vom Gebäude Lohma ist für März 2023 geplant. Im Erdgeschoss entstehen acht moderne Umkleidekabinen für den Erwachsenen- und Nachwuchsfußball plus die Sanitäranlagen mit einem Lift für behinderte Menschen. Im Obergeschoss finden auf der Tribüne mehr als 250 Gäste Platz und im vereinseigenen Klubheim können mindestens hundert Menschen in einer lockeren Atmosphäre miteinander einige nette Stunden verbringen. Für einen Verein aus Koblach wird im OG noch Platz geschaffen um dort etwaiige Trainings und Veranstaltungen durchzuführen. Das neue Hauptspielfeld soll schon Ende September dieses Jahres vollkommen fertiggestellt sein um auch Meisterschaftsspiele auszutragen. Die Schüttung am Fußballplatz ist bereits erfolgt, Mitte August soll dann der Humus mit einer Schicht von dreizehn Zentimeter aufgetragen werden und sofort der Rollrasen gelegt werden. Mit dem Heimspiel am 24. September gegen Nenzing könnte dann die offzielle Einweihung des neuen Spielfeldes erfolgen. Die ersten Pflichtspiele bestreitet der FC Koblach ab Ende Juli am Nebenplatz Lohma. Das alte Klubheim wird bei Fertigstellung des gesamten Bauprojekt abgebrochen. Die Hilfs-Container mit Umkleidemöglichkeiten werden noch entfernt.VN-TK