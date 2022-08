Neubau Pfarrheim geht in die finale Phase

Im Sommer konnte beim neuen Pfarrheim in Weiler das Richtfest gefeiert werden.

Weiler . Anfang des Jahres erfolgte beim neuen Pfarrheim von Weiler der Spatenstich und mittlerweile konnten die Baumeisterarbeiten abgeschlossen werden. „Wir sind super unterwegs und dies auch in dieser nicht sehr einfachen Zeit am Bau“, berichtet dazu Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat.

Nachdem Anfang Sommer die Arbeiten für den Holzbau des Erd- und Obergeschosses abgeschlossen werden konnten, erfolgte die Dachdämmung, sowie die Fenstermontage. Rechtzeitig konnte dann auch die traditionelle Firstfeier gefeiert werden und nach alter Tradition der Zimmerer trug der Zimmermeister in luftiger Höhe einen berührenden Text vor, der den Dank an den Bauherrn und die Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass die Arbeiten bisher unfallfrei verliefen. Nicht fehlen durfte ein Stoßgebet nach oben mit der Bitte, dass auch bis zum Abschluss der Bauarbeiten alles gut gehen möge. Neben zahlreichen am Bau beteiligter Personen waren auch Bürgermeister Dietmar Summer und Vikar Willi Schwärzler bei der Firstfeier mit dabei.

Die Arbeiten am neuen Pfarrheim in Weiler, welches bis auf das Untergeschoß in Holzbauweise errichtet wird, gehen nun in die finale Phase. In den kommenden Wochen und Monaten ist neben der Fassadenverkleidung auch der Innenausbau, sowie die Installation der Elektroanlagen und des Liftes vorgesehen. Dazu wird eine 10kWp-Photovoltaik-Anlage grünen Strom für Pfarrhaus und Pfarrheim liefern und Heizung und Kühlung erfolgen mit Wärme aus der Luft. Die Fertigstellung des neuen Pfarrheimes ist für Ende diesen Jahres geplant, die Einweihung wurde mit 21. Mai 2023 terminisiert. Die Baukosten werden mit rund 2,5 Millionen Euro beziffert, wobei auch die Gemeinde das Neubauprojekt finanziell unterstützen wird. MIMA