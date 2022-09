Neubau Feuerwehr-Gerätehaus Bings-Stallehr

Bludenz. Am Freitag, 16. September durfte sich die Fachjury für einen der 12 eingereichten Architekturentwürfe für den Neubau des Feuerwehr-Gerätehaus Bings-Stallehr entscheiden.

Auf dem rund 1700 m² großen Grundstück an der Bingser Dorfstraße, das schon vor Jahren von der Stadt Bludenz für diesen Zweck angekauft wurde, soll das neue Gerätehaus der Feuerwehr Bings-Stallehr entstehen. Diese sorgt mit einer starken Mannschaft (55 aktive Mitglieder und 14 Mitglieder der Jugendfeuerwehr) in der Gemeinde Stallehr und den Bludenzer Ortsteilen Bings und Radin für Sicherheit. Die vielen Aufgaben und die Größe der Feuerwehr sprengt schon seit mehreren Jahren die bestehenden Kapazitäten. Das derzeitige Gerätehaus hat nur zwei Garagenboxen. So müssen die vier Einsatzfahrzeuge provisorisch auf mehrere Standorte verteilt werden.

Angepasst an die Erstellung des räumlichen Entwicklungsplanes für die Gemeinde Stallehr und der Quartiersentwicklungskonzepte für die Ortsteile Bings und Brunnenfeld wurde im Mai 2022 der Architekturwettbewerb ausgeschrieben. „Mit der Neuerrichtung des Gerätehauses wird ein dringend notwendiger Schritt für die Zukunft der Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr umgesetzt. Damit wird sie auch zukünftig in der Lage sein, ihre Aufgaben im Dienste der Allgemeinheit zu erfüllen“, betont auch der Stallehrer Bürgermeister Matthias Luger die Wichtigkeit dieses gemeindeübergreifenden Projektes.

Überzeugen konnte beim Wettbewerb das Konzept des Atelier Ender Architektur OG aus Nüziders. Der Plan stellt ein kompaktes Gebäude dar, welches den Bedürfnissen einer modernen Feuerwehr entspricht. An der Einbindung der Bingser Siedlung ensteht ein kleiner Platz und der bestehende Nussbaum kann ebenso erhalten werden. Weiters lassen die geplanten Räumlichkeiten eine Mehrfachnutzung durch die Feuerwehr zu. Geht alles nach Plan – auch wenn das im Bereich Bau aktuell sehr schwer ist – sollte im nächsten Jahr der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus stattfinden. Für alle Interessierten sind die eingereichten Pläne am Freitag, 23. September, zwischen 13 und 17 Uhr und am Samstag, 24. September, zwischen 9 und 13 Uhr im Davenna Saal in Stallehr zu begutachen.