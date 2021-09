Neubau eines eigenen Vereinsheim bleibt der große Wunsch

Der Handballclub BW Feldkirch strebt in den nächsten Jahren im Reichenfeld ein Meilenstein an.

FELDKIRCH. Der Handballclub Blau-Weiß Feldkirch hat mit den Planungen für ein eigenes Vereinsheim begonnen. Der große Wunsch und Traum endlich etwas Eigenes zu haben ist bei den Vorstandsmitgliedern und den dreihundert Aktiven riesengroß. Die Kosten des Neubau belaufen sich auf etwa eine Million Euro. Allerdings wird die Realisierung dieses Vorhaben erst in den kommenden Jahren Wirklichkeit werden. Die ersten Gespräche mit der Stadt Feldkirch zwecks Neubau eines Vereinsheim für den Jubilar HC BW Feldkirch sind schon im Gange. Es gab seitens der Verantwortlichen der Stadtpolitik eine soweit wohlwollende Unterstützung. Um das Vorhaben in die Tat umsetzen zu können braucht es die Unterstützung der öffentlichen Stellen um das Bauprojekt voranzutreiben. In der Reichenfeldhalle Feldkirch auf der linken Seite hinten soll möglichst bald ein modernes zweistöckiges Gebäude mit je 120 Quadratmetern entstehen. Das erste Obergeschoss beherbergt das Büro für den Handballclub Feldkirch, die Garderoben, Duschen, zwei Toiletten und den Kraftraum zu Trainingszwecken. Das Erdgeschoss besteht aus dem Haupteingang, Garderobe, Küche, Bar und dem großen flexiblen Mehrzweckraum. In diesem Mehrzweckraum gibt es einen raumbegleitenden, begehbaren Wandschrank, der als Lager für das vielfältige Nutzen der Fläche wie Getränke, Stühle, Stehtische, Flipchart und vieles mehr beinhaltet. Der Mehrzweckraum wird geprägt durch seine Auswahl natürlicher und naturbelassener Baustoffe und zwei Verglasungsflächen. Während die eine Verglasung sich in die Sporthalle öffnet und dadurch den Blick frei auf das Spielgeschehen in die Reichenfeldhalle gibt, öffnet sich die gegenüberliegende Seite großzügig auf den Gehweg und somit ins Reichenfeld-Areal. „Das wäre ein großer Meilenstein für den Traditionsklub wenn es mit dem Neubau eines eigenen Vereinsheim in den nächsten Jahren klappen würde“, hofft HC Sparkasse BW Feldkirch Obmann Günther Schörghofer auf die baldige Umsetzung.VN-TK