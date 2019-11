Neubau am Sportplatz Haselstauden kostet zwei Millionen Euro

Im Jahr 2021 werden mit dem Neubau von Umkleidekabinen wichtige Schritte für die Zukunft beim Hella Dornbirner SV gesetzt.

Die Sportanlage in Dornbirn-Haselstauden von VN.at Eliteliga Vorarlberg Grunddurchgangssieger Hella Dornbirner SV ist in die Jahre gekommen. Seit vielen Jahrzehnten wurden keine Sanierungsmaßnahmen und Neubauten durchgeführt. Einzig ein neues Spielfeld mit Naturrasen für Trainingszwecke wurde vor einigen Jahren installiert. „Im neuen Sportstättenkonzept der Stadt Dornbirn stehen in den nächsten Jahren größere Investitutionen an. Die Baumaßnahmen am Sportplatz Haselstauden ist eine größere Finanzierungsgeschichte. Es braucht hier eine saubere Planung und eine intensive Vorbereitung dieses Großprojekt auch korrekt umzusetzen. Es gibt auch noch keine Baupläne“, sagt Dornbirn Sportstadtrat Julian Fässler. Vorrang für die Stadt Dornbirn hat im kommenden Jahr 2020 Baumaßnahmen im Messeeisstadion Dornbirn, wo einige Bauarbeiten wie bei der Tribüne, Umkleidekabinen und Sanitäranlagen erneuert und verbessert werden sollen. Es geht hier auch um mehr als eine Million Euro die bei den Bauarbeiten anfallen. Ein neuer Kunstrasenplatz bei Vorarlbergligaklub SC Admira Dornbirn soll in den nächsten drei Jahren errichtet werden.

Baubeginn in Haselstauden frühestens 2021

Auf der Sportanlage Haselstauden wird frühestens in der langen Winterpause 2021/2022 in den Monaten Februar bis März mit den Bauarbeiten begonnen. Konkret geht es um die Errichtung eines Neubau der Umkleidekabinen. Das durchgeführte Gutachten hat den Abriss des bestehenden Gebäude mit den Umkleidekabinen gebracht. Acht Umkleidekabinen, ein Massageraum und ein Büro für den Klub Dornbirner SV sollen in diesem Neubau enthalten sein. Die Kosten belaufen sich laut Dornbirn Sportstadtrad Julian Fässler mindestens auf zwei Millonen Euro. Die bestehende Bodenplatte des Gebäudes muss nur um einige Meter vergrößert werden. Eine Holzbauweise ist beim Neubau angedacht. Für Fässler und der Stadt Dornbirn geht es bei diesem Projekt auch um den immer werden steigenden Nachwuchs, weil in der Nähe des Fußballsportplatz stets neue Wohnblöcke mit Familien sich ansiedeln und einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen wollen. Allerdings müssen in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Frühjahrsstart die Umkleidekabinen nach dem Schimmelpilz neu angestrichen werden und Malerarbeiten durchgeführt werden. Auch die Lüftung soll kontrolliert und eventuelle Arbeiten werden dann stattfinden.

Ein neuer Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Haselstauden wird erst in den nächsten vier bis sechs Jahren gebaut. Beim jetzigen großen Parkplatz soll eben dieser Allwetterplatz umgesetzt werden.