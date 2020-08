Neuauflage der Feldkircher Fahrradförderung

Mit der Neuauflage einer Fahrradförderung soll der Radverkehr in Feldkirch als umweltfreundliche Mobilität weiter gefördert werden. Die Feldkircher Fahrradförderung sieht konkret eine Förderung für Fahrradanhänger, Fahrrad-Trolleys sowie Lastenfahrräder vor. Zusätzlich werden in Ausnahmefällen auch Spezialfahrräder für Therapie- und Rehazwecke gefördert.

So werden beispielsweise nur neue, im Fachhandel gekaufte Produkte, gefördert, welche den geltenden Gesetzen und Verordnungen entsprechen und technische Vorgaben (Zuladungsgewicht, etc.) erfüllen. Durch die Einschränkung, dass für eine Förderfähigkeit der Kauf von Anhängern sowie Trolleys bei einer ortsansässigen Firma zu erfolgen hat, die auch einen Service in Feldkirch anbietet, soll der Feldkircher Fachhandel unterstützt werden. Lastenfahrräder sowie Spezialfahrräder können hingegen vorarlbergweit bei einem Betrieb gekauft werden. Weitere Voraussetzung ist, dass die Förderungswerberinnen und Förderungswerber den Hauptwohnsitz in Feldkirch haben. Pro Haushalt wird jeweils einmalig ein Kinderanhänger und ein sonstiger Fahrradanhänger bzw. ein Lastenfahrrad gefördert. Eine erneute Antragstellung ist nach Ablauf einer 3-Jahres-Frist möglich.