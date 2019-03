Neuanfang mit Blick in die Zukunft

Nach einem turbulenten Vereinsjahr blicken die Waldner Musikanten optimistisch in die Zukunft.

Die Waldner Musikanten blickten bei der Jahreshauptversammlung im Dorfwürt auf ein turbulentes Jahr zurück. Nach Hoch und Tiefs fassten die Vorstandsmitglieder den Entschluss mit der 65. Jahreshauptversammlung einen Neuanfang zu starten. Zuerst blickte Obmann Michael Berthold auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Mit der Austragung des Bezirksmusikfestes stand für die Waldner Musikanten viel Arbeit auf dem Programm. Das Fest selbst, besonders die Gesamtchöre und die Festumzüge am Samstag und Sonntag sorgten für einen Augenschmaus und eine Blasmusikwolke über das Tal. Auch das Konzert mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Programm wurde bei der Bevölkerung mit viel Applaus honoriert. Kapellmeister Walter Mark holte in seinen Ausführungen aus und ging tiefer in die verschiedenen Auftritte ein. Für ihn war das Konzert der Höhepunkt bezüglich des musikalischen Auftrittes der Waldner Musig. Insgesamt absolvierte die Harmoniemusik Wald a. A. zehn Auftritte, Ensembles können sechs Auftritte verzeichnen.

Motivierte Jungbläser

Ein alljährlicher Höhepunkt ist die Umrahmung der Familienmette. Die Jungbläser bereiten sich in einigen Proben vor und gestalten diesen Festgottesdienst musikalisch mit. Jugendpromotorin Natalie Thöny berichtete von den Aktivitäten der Jungbläser. Die Schar von insgesamt 22 Nachwuchsmusiker umfasst Kinder, die die Musikalische Früherziehung oder den Blockflötenunterricht der Musikschule Klostertal besuchen. Weiters gehören Kinder dazu, die ein Blas- oder Schlaginstrument erlernen. Im kommenden Jahr soll ein besonderes Augenmerk auf die Jungbläser, die bereits in der großen Musik spielen, gelegt werden. „Wir möchten uns mit ihnen einmal im Monat treffen um zu proben oder sonstige Aktivitäten zu setzen“, so Natalie Thöny. Beim Tagesordnungspunkt Neuwahlen legte Obmann Michael Berthold sein Amt nieder. Ihm folgt ein Obmannteam mit Caroline Mark, Wolfram Schuler und Florian Dönz nach. Mit Kassier Michael Pisoni, Schriftführerin Stefanie Thöny, Trachtenarchivarin Sandra Salzgeber, Chronistin Vanessa Tschohl und Jugendpromotorin Natalie Thöny startet ein junges Team mit einem festgelegten Leitbild in die musikalische Zukunft der Harmoniemusik Wald a. A.

Temporäre musikalische Führung