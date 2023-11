Neu in Bersbuch: So kommt das feelgood-Center bei den Bregenzerwäldern an

Seit Oktober gibt es im Bregenzerwald ein neues Fitnessstudio. VOL.AT hat in Bersbuch vorbeigeschaut und Kundinnen gefragt, was sie davon halten.

Im neuen "Feelgood" Center in der Oase in Bersbuch trainiert man an zwölf verschiedenen Stationen bzw. Geräten. Statt einem Fitness- beschreibt Geschäftsführerin Maria Greussing "Feelgood" als Bewegungscenter. Es geht um die Kräftigung der Muskeln und generelle Mobilisierung. Ideal sind die Übungen auch für die Beweglichkeit und Fitness im Alter. Doch wie kommt das Angebot bei Kunden an?

Das "Feelgood" liegt links im ersten Obergeschoss in der "Oase" in Bersbuch. ©VOL.AT/Mayer

Helga Feurstein auf einem der Geräte. Sie trainiert gerne im "Feelgood" in Bersbuch. ©VOL.AT/Mayer

Nach 14 Tagen 'keine Schmerzen mehr'

Sie trainiere bereits seit 14 Tagen, erklärt Helga Feurstein (65) aus Reuthe. Es gefalle ihr gut. "Ich hatte sehr viel Schwindel wegen des Halswirbels", verdeutlicht sie. Durch die Geräte sei es sehr viel besser geworden. "Und auch keine Schmerzen mehr in den Hüften, bloß in 14 Tagen", meint sie. Sie sei täglich zum Training gegangen. "Man hat auch ein bisschen Unterhaltung, man trifft Freunde, die auch aus Reuthe kommen", schildert sie. "Jetzt mache ich es mal", meint die 65-Jährige. Sie habe bisher einen Probe-Monat abgeschlossen, erklärt Feurstein gegenüber VOL.AT. Sie habe aber vor, auf mindestens drei Monate zu verlängern. Statt nur das Gerät für sich arbeiten zu lassen, macht sie auch aktiv mit: "Man will ja auch ein bisschen schwitzen. Die meisten meinen, dass man hier nichts tun muss, aber es ist nicht so." Auch ihr Mann gehe hier trainieren. "Er sagt auch, er merkts in der Hüfte", meint sie. Nach einer Operation habe er Schmerzen gehabt, jetzt gehe es im besser. "Ich würde es wirklich jedem empfehlen, dass er es selbst ausprobiert." Für die Wirbelsäule und den Bewegungsapparat sei es sehr gut.

Auch Chefin Maria Greussing ist selbst begeisterte "Feelgood"-Gängerin. ©VOL.AT/Mayer

Neben laufender Desinfektion tragen die Kunden beim Training an den Geräten Handschuhe. ©VOL.AT/Mayer

Bernadette Kohler half das Training bei ihren Genickschmerzen. ©VOL.AT/Mayer

"Ich finde es herrlich"

"Mir gefällt es ganz gut und es einfach toll, dass man im Bregenzerwald jetzt auch etwas hat, wo man wirklich hingehen kann, wann man will, wie man will", gibt Bernadette Kohler (64), ebenfalls aus Reuthe, zu verstehen. Auch, dass man sich die Zeit beim Training selbst einteilen kann, taugt ihr. Sie habe vorher bereits im Center in Dornbirn trainiert, aber das Hin- und Herfahren habe sie gestört. "Jetzt ist es da und jetzt bin ich da", meint sie. "Wenn ich den Kopf bewegt habe, hat es mich auf einmal eingebremst", schildert die Bregenzerwälderin im VOL.AT-Gespräch. "Das ist weg. Also darum freut es mich einfach." Die Übungen seien gut für den ganzen Körper, meint sie. Auch Kohler lässt nicht nur die Geräte für sich arbeiten: "Ich mache viele Male mit, bloß die Arme schone ich ab und zu", erklärt sie. "Ich finde es herrlich", meint Bernadette Kohler abschließend.

Reingard Schneider beim Training in Bersbuch. ©VOL.AT/Mayer

"Es gefällt mir ganz gut und tut mir auch ganz gut"

Sie trainiere seit 14 Tagen, meint "Feelgood"-Kundin Reingard Schneider (64) aus Reuthe. "Es gefällt mir ganz gut und tut mir auch ganz gut", gibt sie gegenüber VOL.AT zu verstehen. Sie wolle es nun einmal ausprobieren, da sie sonst immer Ski fahren gehe und der Start der Saison bald anstehe, verdeutlicht die 64-Jährige. Für sie sind die Übungen eine Art Vor-Training, wie sie meint. Laut ihr kann das Training an den Geräten auch anstrengend sein. "Wenn man die Bauchmuskeln trainieren will, ist es also schon richtig anstrengend", verdeutlicht sie etwa. "Da hat es anfangs bei mir richtig gezogen." "Feelgood" würde sie "auf alle Fälle" weiterempfehlen. Auch ihrem Mann habe sie bereits davon erzählt. Er habe gemeint, er warte noch die Eröffnung ab und dann komme er auch vorbei, erzählt sie und lacht.

Mitarbeiterin Sabrina unterstützt bei Fragen und erklärt die Geräte – etwa beim Gratis-Probetraining. ©VOL.AT/Mayer

Beim Training kommen die Frauen auch miteinander ins Gespräch und tauschen sich aus. ©VOL.AT/Mayer

Video: So funktioniert Feelgood

"Jedes Gerät bewegt andere Muskelpartien"

Bersbuch ist der dritte Vorarlberger Standort nach Dornbirn und Rankweil. Schon über 80 Mitglieder kommen im Bregenzerwald trainieren, wie Maria Greussing erklärt. "Es freut uns sehr, weil wir ja beide – mein Mann und ich – aus dem Wald kommen", verdeutlicht die Geschäftsführerin. Die Geräte sollen so einfach wie möglich zu bedienen sein. Kunden bekommen einen Chip, mit dem sie jederzeit von 7 bis 22 Uhr selbstständig trainieren können. "Jeder Gerät bewegt andere Muskelpartien", verdeutlicht Greussing. Man kann entweder das Gerät arbeiten lassen oder selbst mitmachen. Je Station wird zwei Minuten trainiert: "Es gibt ein paar Geräte, wo ich wirklich auch ins Schwitzen komme und zweieinhalb Minuten recht lang sein können", meint sie. Ein Gratis-Probetraining kann jederzeit vereinbart werden.

Übrigens: "Feelgood Bersbuch" feiert am Freitag, dem 17. November, offizielle Eröffnung. Von 16 bis 19 Uhr gibt es im Studio eine Eröffnungsfeier mit Snacks und Getränken. Der Trainingsbetrieb ist an diesem Tag am Nachmittag geschlossen.

