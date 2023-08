Bewegungscenter kommt im Herbst in den Bregenzerwald

Maria Greußing ist Geschäftsführerin von Feelgood in Dornbirn.

Das ist "feelgood"

Sie und ihr Partner Stefan Mätzler brachten " feelgood " im Mai 2021 nach Vorarlberg. Das Konzept kommt ursprünglich aus Norwegen und wurde von Physiotherapeuten entwickelt. "Es ist für ältere Leute, die einfach beweglich werden wollen", so Greußing. Bei "feelgood" geht es um die Kräftigung der Muskeln und eine Mobilisierung, ideal für Beweglichkeit im Alter. "Wir haben den Anspruch, dass wir wirklich alle Muskeln im Körper bewegen", meint sie. Daher gebe es einen Zirkel von 12 Geräten. "Jedes Gerät geht zweieinhalb Minuten und das Gerät bewegt dich. Du kannst mitmachen, mit Muskelkraft, du musst aber nicht", schildert sie.

Neuer Standort in Bersbuch

Der nächste Standort ist Bersbuch, wie Greußing verrät. "Wir haben einige Bregenzerwälder Kundinnen und die fahren halt mit dem Bus bis zu einer Stunde, bis sie da sind", gibt sie zu verstehen. Eine Filiale im Bregenzerwald war naheliegen: "Ich und mein Mann kommen ja aus dem Bregenzerwald und wir sind dort noch recht verwurzelt", erklärt Maria Greußing. Mit der "Oase" hätten sie einen guten Raum gefunden. Ihr Anliegen sei es, dass Verwandte und Bekannte aus dem "Wald" auch bis ins hohe Alter beweglich bleiben. Die Empfehlung, bei der Oase nachzufragen, kam von einer Bekannten. "Den Raum haben wir gekannt, aber wir wussten nicht, dass es hier eine Möglichkeit gibt", meint Greußing im VOL.AT-Gespräch. Sie und ihre Partner sind froh um den guten Standort: quasi direkt vor der Haustüre gibt es eine Bushaltestelle und einen Radweg. Sogar das Wälderbähnle hält in der Nähe.

Video: "feelgood" bald in Bersbuch

Am ersten November soll es im Bregenzerwald losgehen. "Wenn wir es früher schaffen, werden wir natürlich so schnell wie möglich früher loslegen", gibt die Geschäftsführerin zu verstehen. Aktuell werde noch Mitarbeiter gesucht. "Man muss nicht besonders viele Vorkenntnisse haben", erklärt sie. Wichtig sei es, gerne mit Leuten zu arbeiten und sportlich zu sein. Das Konzept soll so einfach wie möglich sein, damit die Leute eigenständig trainieren können. Diese Einfachheit sei auch für die Mitarbeiter von Vorteil.