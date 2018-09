Neu gestaltete Marktstraße mit großem Fest eröffnet

Hohenems. Tausende Hohenemser und zahlreiche Gäste aus der Umgebung feierten am vergangenen Samstag bei Prachtwetter die Eröffnung der neu gestalteten Marktstraße und verwandelten die Innenstadt im wahrsten Sinne des Wortes in eine echte Zone der Begegnung.

Das Durschneiden des roten Bandes nahmen anschließend die Ladenbesitzer und Geschäftsführer der Marktstraßengeschäfte vor, die mit ihrem täglichen Einsatz und ihrer Liebe zum Detail auch das Herz der Marktstraße ausmachen. Dann folgte ein Programmpunkt auf den anderen: Krauthobel, Bands der Musikschule Tonart, Kaktus (die zwei Fränz ohne Lilly) und Martini del Mar heizten den Besuchern auf den beiden Bühnen am Anfang und am Ende der Marktstraße so richtig ein. In der Gass´ begeisterten die Musiker „Pietra Bay Pilots“ Mia Luz, Robert M., und Walter Batruel sowie die „Visionsbänd“ Hubi Häusle und Dr. Joachim Wohlgenannt im Visionscafe die Besucher mit ihren Songs. Und natürlich hatte auch die Bürgermusik ihren Auftritt.