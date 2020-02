NEU! Fanartikel vom FC Mohren Dornbirn im Angebot

Im Heimspiel gegen Wacker Innsbruck gibt es tolle Eröffnungspreise von Fanartikel

NEU! FANARTIKEL In einem eigenen Fanshop beim Haupteingang im Stadion Birkenwiese werden in den Heimspielen der ersten Kampfmannschaft oder auch zu den Öffnungszeiten im Office erstmals in der Klubgeschichte diverse Fanartikel für Jedermann angeboten. Erstmals wird der Fanshop des FC Mohren Dornbirn im Heimspiel am 1. März, 10.30 Uhr, gegen FC Wacker Innsbruck die neuesten Fanartikel des Traditionsklubs zum Kauf anbieten. Es wird tolle Eröffnungspreise geben. Fanartikel wie Mannschaftsdress der 1. Kampfmannschaft, Schal, Kappe, Feuerzeug oder Schlüsselanhänger kann man zu günstigen Preisen erwerben. Dem vielfachen Wunsch der Mitglieder und Fans hat sich der Verein dazu entschlossen Fanartikel her zu tun. FC Dornbirn Geschäftsführer Andreas Genser hat sich in den letzten Wochen um diese Angelegenheit angenommen und wird bald die Fanartikel präsentieren.