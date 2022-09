Neu Erlerntes trifft Altbewährtes

Abschlusskonzert des Jungmusiklagers gipfelte in furiosem Platzkonzert im Feuerwehrhaus

FRASTANZ Auch heuer präsentierte die Jugend des Musikvereins Frastanz im Rahmen des Abschlusskonzerts vom Jungmusiklager wieder ihr frisch einstudiertes Repertoire. Nach Verleihung der Leistungsabzeichen spielte der Musikverein zum Platzkonzert auf. Gemeinsam mit der „großen Musik“ gelang so ein furioser mehrstündiger Auftritt.

Den musikalischen Einstieg bereiteten die Jungmusik und die „Minimusik“ des Musikvereins unter Leitung von Jugendkapellmeister David Müller und Veronika Merz. Diese hatten neben Rhythmik, Theorie und Vereinskunde im Jungmusiklager auch neue und moderne Stücke einstudiert, wie von „Born to be wild“ bis zu Green Day reichten. „Es macht uns als Musikverein wahnsinnig stolz, eine so große und tolle Gruppe als Nachwuchs zu präsentieren“, erklärte Johannes Decker als Obmann des Musikvereins.